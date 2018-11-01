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01.11.2018  16:10   

С 1 ноября харьковские стройки на предмет соответствия нормам градостроительства будут проверять чаще и по нескольким новым методикам

Комментируя решение, принятое на заседании Правительства Украины 31 октября Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Зубко пообещал, что Периодичность проверок в строительстве отныне будет понятной и прозрачной


://ubr.ua

В Госархстройинспекции собираются проверять новостройки в не один раз, а на всех этапах строительства.

«Мы продолжаем дерегуляции в строительной отрасли. Мы установили четкие критерии для периодичности проверок в строительстве. Отныне она будет понятна, прогнозируемой и прозрачной. Периодичность зависит от класса последствий объекта строительства, а также - и это главное - от того, как застройщик соблюдает градостроительного законодательства», - прокомментировал принятие Правительством соответствующих постановлений Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он сообщил, что вводится две методики с критериями проверок:

  1.   для объектов строительства;
  2.   для строительного бизнеса, который строит объекты со значительным и средним классом последствий (СС2, СС3).

О проверках объектов строительства, которые осуществляются органами ГАСИ, то теперь их периодичность будет определяться по трем критериям:

  1. класс последствий зданий и сооружений,
  2. соблюдение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности,
  3. структура объекта строительства.

При отсутствии нарушений по этим новым критериям, срок проверок для объектов с соответствующим классом последствий будет увеличено в полтора раза.

Геннадий Зубко напомнил, что на сегодняшний день действуют такие рамки для проверок: с высокой степенью риска (СС3) - не чаще одного раза в два года; со средней степенью (СС2) - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью (СС1) - не чаще одного раза в пять лет.

Также введена обновленная Методика определения периодичности проверок контролирующими органами субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих строительство объектов СС2, СС3.

«Такой подход приведет к уменьшению давления со стороны контролирующих органов, определения приоритетности проверок субъектов хозяйствования с высокой степенью риска и положительно повлияет на качество строительной продукции», - подчеркнул Зубко.

Источник:   Пресс-служба Вице-премьер-министра Украины
 Тэги:  строительство, проверка, харьков, методика, количество
 
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