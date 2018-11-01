01.11.2018 20:04

Доходы и расходы бюджета Харькова: официальные цифры

За январь-сентябрь 2018 года в бюджет Харькова поступило 12 709,9 млн грн.



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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это на 1582 млн грн (на 14,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом возросли поступления:

– налога на доходы физических лиц (4087 млн грн), единого налога (1398,3 млн грн), налога на недвижимое имущество (201,4 млн грн) и платы за предоставление других административных услуг (76,6 млн грн) – в 1,3 раза;

– акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (446,8 млн грн), – в 1,1 раза;

– средств от приватизации коммунального имущества (43,1 млн грн) – в 1,5 раза;

– доходов от продажи земли (89,8 млн грн) – в 2 раза;

– средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (24,5 млн грн) – в 1,6 раза.



Также бюджет пополнился за счет поступлений платы за землю на 917,9 млн грн, арендной платы за пользование коммунальным имуществом – 51,3 млн грн, налога на прибыль коммунальных предприятий – 30,9 млн грн и собственных поступлений бюджетных учреждений – 243,4 млн грн.



Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составили 5026,2 млн грн, в том числе получены субвенции:

– на предоставление льгот и субсидий населению – 1841,7 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 1032,7 млн грн;

– образовательная – 924,4 млн грн;

– медицинская – 1105,9 млн грн;

– на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 28,2 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 26,3 млн грн;

– на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 18,4 млн грн;

– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 16,9 млн грн;

– на осуществление природоохранных мероприятий – 1,4 млн грн.



Кроме того, в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 29,2 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за 10 месяцев текущего года составили 12,405 млрд грн с увеличением к соответствующему показателю прошлого года на 1,775 млрд грн, или в 1,2 раза.



Бюджетные ресурсы направлены:

– на финансирование социально-культурной сферы – 7824,9 млн грн (63,1% объема расходов);

– содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2967,2 млн грн (23,9%);

– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 473,2 млн грн (3,8%).