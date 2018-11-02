02.11.2018 09:09

Кто правил бал на межбанке вчера и будет царствовать в конце недели

Валютный рынок продолжает держать для харьковчан интригу на выходные



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На малообъемном межбанке 1 ноября (сработал эффект начала месяца) бал правили крупные игроки. Своими действиями они разворачивали рынок без особого вмешательства со стороны регулятора - НБУ.

В самом начале сессии нерезиденты выкупали валюту для репатриации дивидендов. Это происходит всегда в первой декаде месяца и ноябрь не стал исключением. Сказать, что это была лихорадочная скупка мы не можем. Все проходило без особой суеты, но на фоне еще не проснувшегося предложения — с утренних 28,13/28,18 гривен это привело к росту котировок по доллару до 28,19/28,22 ближе к 11 часам.

Видя рост котировок оживились как продавцы, так и спекулянты, но тут спрос у крупных иностранцев закончился и продавцы оказались в большинстве.

Это быстро привело к развороту рынка и уже к 12 часам доллар просел до 28,15/28,18 почти до самого завершения активной фазы торгов.

После обеда котировки доллара на единичных сделках еще просели до 28,11/28,14 гривен, а ближе к 16 часам — уже окончательно замерли на отметке 28,10/28,125. Чувствовалось, что крупные игроки своими операциями полностью управляли рынком.

НА утро 2 ноября Национальный банк понизил официальный курс гривны на 4 копейки до 28,15 гривен за доллар.

На межбанке доллар подешевел на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. На черном рынке доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 2 копейки. В банках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.