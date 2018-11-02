На пилораме и в харьковском кафе поймали очередных трудовых «нелегалов»

Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.
Так в компании, которая занимается производством древесины, было обнаружено 8 работников «нелегалов».
У физического лица - предпринимателя, были допущены к выполнению работ по общественному питанию - 5 работников без официального трудоустройства.
У двух физических лиц - предпринимателей, которые работают в сфере торговли и строительства выявлено 8 работников «нелегалов».
Во время одного из инспекционных посещений частного предприятия в сфере легкой промышленности, было отказано в допуске и предоставлении любых документов. То есть, созданы препятствия в проведении инспекционного посещения.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,7млн. гривен!
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С субботы облака затянут небо, и пасмурная погода будет все выходные. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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