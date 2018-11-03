03.11.2018 09:20

Окрошка скоро станет харьковчанам не по карману

За неделю тепличные комбинаты Харьковщины повысили цену на огурец в среднем на 40%



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В Харькове тепличные комбинаты продолжают активно повышать цены на огурцы. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», только с начала текущей недели эта продукция на региональном рынке подорожала сразу на 40%.

Уже сегодня хозяйствам удается заключать сделки по 28-32 грн/кг ($0,99-1,14 за кг), тогда как еще в конце предыдущей рабочей недели цены на тепличные огурцы местного производства в Харькове не превышали 23 грн/кг ($0,82 за кг).

Основной причиной столь резкого удорожания, по словам продавцов, является тот факт, что предложение огурца на украинском рынке сократилось до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию огурца предыдущего оборота, тогда как остальные хозяйства ведут продажи исключительно мелким оптом. В то же время спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, что и является основным дарйвером роста цен.

В результате, уже на сегодняшний день цены на огурец в харьковских хозяйствах в 1,6-1,8 раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом, компенсировать нехватку предложения местной продукции трейдеры уже пытаются за счет огурца из Турции. Однако, такая продукция пока поступает на харьковский рынок в небольшом количестве.