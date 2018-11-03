03.11.2018 12:41

Валюта дешевеет: что происходит с курсом и что обваливает котировки на выходные

После клиентской раскачки четверга — в пятницу, к концу недели компании вошли уже в обычный трудовой ритм, что отразилось на поведении валютного межбанка.



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В самом начале сессии нерезиденты снова выкупали валюту для вывода дивидендов, что привело к росту доллара с вчерашних декларативных 28,10/28,125 до 28,16/28,19 гривен и даже чуть выше в первые 45 минут сессии.

Но спрос иностранцев достаточно быстро выдохся, а продавцы валюты уже активно вышли на рынок в надежде продаться подороже. Это перекосило межбанк в сторону превышения предложения и на 11 часов котировки упали до 28,11/28,14 гривен. После 11:15 оставшаяся валюта стала активно выкупаться крупными покупателями, что остановило проседание доллара в пределах коридора 28,11-28,14. Справочный курс НБУ на 12 часов составил 28,1389 гривен.

Ближе к обеду основная часть покупателей уже закрыла свои объемы и ситуативно продавцов осталось опять больше, чем реальных покупателей. Это провалило котировки к обеду до 28,09-28,095/28,115-28,12.

В этих пределах основные операции пятничного межбанка завершились, а к концу сессии -на единичных сделках- доллар еще чуть придавили до уровня 28,08/28,11 гривен. На этом последние торги недели завершились. Опять чувствовалось, что крупные игроки своими операциями полностью управляли рынком.