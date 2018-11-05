05.11.2018 13:56

Урожай региональных фискалов на 25% больше прошлогоднего

Жители Харьковщины уплатили в бюджеты местных общин 11,8 млрд грн. налогов и сборов



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В Главном управлении фискальной службы области проинформировали по наполнению местных бюджетов. За январь-октябрь поступило 11,8 млрд. грн., Что на 25,0 %. или на 2,3 млрд. грн. больше прошлогоднего показателя.

При этом, за октябрь 2018 году до местный бюджет поступило 1,4 млрд., Что на 269 млн.грн. больше чем в октябре 2017 года.

Результат добросовестной уплаты налогов сегодня может видеть каждый житель нашего региона. В городе и области развивается инфраструктура, ремонтируются дороги, внедряются новые проекты, открываются школы и новые классы, реконструируются парки и детские площадки. Основным источником поступлений бюджетов местных общин является налог на доходы физических лиц. За январь-октябрь 2018 собрано 6,9 млрд. грн. этого налога, что на 1,3 млрд.грн., или на 22,4% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В фискальной службе отмечают, кроме роста добросовестности плательщиков, на существенное увеличение сумм НДФЛ значительно повлияла проведена работа по противодействию нелегальной занятости и выплатам заработных плат меньше минимально установленного уровня. Комплекс мероприятий, включающий в себя разъяснительную работу, внедрение социально направленных проектов и контрольно-проверочную деятельность, имели конкретный результат. Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 10 месяцев текущего года бизнесмены перечислили в местные бюджеты почти 2 100 000 000 грн. этого платежа, на 420,8 млн. грн. больше чем в прошлом.