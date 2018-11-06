06.11.2018 14:25

Для харьковчан на конец ноября анонсировано «списание» части проблемной кредитной задолженности перед государственным банком

Государственный «Приватбанк», получив более 5 млрд. грн. прибыли планирует пустить ее на 47 видов реструктуризации проблемных кредитов физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.



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Под реструктуризацию, которая по информации "Приватбанка", должна начаться в конце ноября и продлится ориентировочно 6-8 месяцев, попадут розничные кредиты и ссуды малому и среднему бизнесу, выданные до 19 декабря 2016 года, за исключением кредитов, выданных в зоне проведения ООС, Крыму, кредитов военнослужащим, кредитов умершим, нерезидентам и связанным с банком лицам.

Заемщикам будут предложены 47 разных типов реструктуризации. Условия будут зависеть от объемов и типа займа.

Аванс составит минимум 15% от суммы реструктуризации, ставка годовых - 13-16% в гривне и 0,01% в долларах США и евро.

В результате реструктуризации все кредиты в иностранной валюте будут переведены в национальную валюту. В большинстве случаев заемщикам предложат только вернуть тело займа и большую часть процентов без начисленных штрафов, комиссий и пени.

В целом "Приватбанк" не рассчитывает, что сможет вернуть весь объем задолженности. По примерным подсчетам банк планирует вернуть около 3,5 млрд грн.

Сумма прощенной задолженности должна составить около 5,7 млрд грн. Остальные средства, то есть львиная доля, будут списаны за счет сформированных резервов банка.

Но окончательное решение о таком списании должен принимать Минфин, как акционер "Приватбанка". И принимать его только после завершения процесса реструктуризации.

Что касается карточных кредитов – прямой конкретики нет.

Временной лимит по кредитной карте ПриватБанка по состоянию на 2017-й год – 50 лет. Администрация банка информирует, что клиент при оформлении кредитки подает анкету-заявление, которая одновременно является и договором с банковской организацией. Таким образом, если клиент подает такое заявление со своей подписью, он дает свое согласие на все условия кредитования, в том числе и на данный период в 50 лет.

Фактически это значит, что банк может обратиться в суд в любые сроки, спустя пять, десять или больше лет. Отказаться от выплаты задолженности перед банком, сославшись на прошедший время исковой давности по кредитке, не получится.

Еще один подвох кроется в том, что нет определенного правила в вычислении искового временного лимита. Начало этого периода практически никогда не вычисляется с момента подписания договора. Данная информация опять-таки содержится в самом договоре.

Имея индивидуальные законодательные нормы, широкий штат квалифицированных юристов и большой авторитет, ПриватБанк, как правило, всегда выигрывает суды у своих клиентов. К тому же теперь, после установления искового давности по кредиткам в виде временного лимита 50 лет, клиенты фактически лишились возможности ссылаться на истечение искового времени.