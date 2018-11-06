Для харьковских предприятий вводят новую форму финансовой отчетности

Харьковский бизнес, привязанный к отчетности в «M.E.DOC» под эгидой американских грантов будут приучать к новому продукту ирландской компании.
С 2019 года предприятия, представляющим общественный интерес и некоторые другие предприятия будут подавать финансовую отчетность в соответствующие регуляторов ( Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг ) в едином электронном формате и XBRL, который является общепризнанным стандартом для представления финансовой отчетности по МСФО.
Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.
Отмечается, что эта система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате - в стандарте XBRL.
Ожидается, что система упростит ведение бизнеса для украинских компаний. "Они будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "единого окна": в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг) ", - говорится в сообщении.
Запуск системы планируется в I квартале 2019 года. Победителем тендера на закупку системы финотчетности стала ирландская компания Vizor Software, отметила директор Департамента систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынков капитала и пруденциального надзора НКЦБФР Катерина Рафальская.
Будет это принципиально новый продукт, или можно будет обойтись дополнениями к сущетвующей отчетности в «M.E.DOC», компании, занимающиеся поддержкой продукта, пока, не комментируют.
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