06.11.2018 17:50

Нефтегазодобыча на Харьковщине будет контролироваться по новым правилам

Правительство одобрило Дорожную карту, которая ускорит проведение нефтегазовых аукционов.



// facebook

Кабинет Министров Украины, в том числе для обеспечения прозрачной конкуренции среди нефтегазодобытчиков на Харьковщине, утвердил Дорожную карту, которая ускорит проведение аукционов и конкурсов по продаже специальных аукционов.

Соответствующее решение было принято 31 октября 2018. Комплекс мероприятий, который содержится в утвержденном документе, призван обеспечить прозрачность и справедливость процесса получения доступа к недрам в Украине.

Правительство рассчитывает, что это будет способствовать привлечению к аукционам опытных недропользователей, обладающих высокотехнологичными инвестициями газодобычи.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, Правительство поставило довольно амбициозную цель: сделать Украину энергетически независимой.

В октябре 2018 года, по результатам анализа и динамики выполнения Концепции 2020, План имплементации был обновлен. Введены исключительно электронные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Дорожная карта разработана при участии общественных организаций, в частности Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Первый международный аукцион должен быть подготовлен и объявлен не позднее января 2019 года, а победители определены не позднее марта 2019.