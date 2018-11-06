Нефтегазодобыча на Харьковщине будет контролироваться по новым правилам

Правительство одобрило Дорожную карту, которая ускорит проведение нефтегазовых аукционов.
Кабинет Министров Украины, в том числе для обеспечения прозрачной конкуренции среди нефтегазодобытчиков на Харьковщине, утвердил Дорожную карту, которая ускорит проведение аукционов и конкурсов по продаже специальных аукционов.
Соответствующее решение было принято 31 октября 2018. Комплекс мероприятий, который содержится в утвержденном документе, призван обеспечить прозрачность и справедливость процесса получения доступа к недрам в Украине.
Правительство рассчитывает, что это будет способствовать привлечению к аукционам опытных недропользователей, обладающих высокотехнологичными инвестициями газодобычи.
По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, Правительство поставило довольно амбициозную цель: сделать Украину энергетически независимой.
В октябре 2018 года, по результатам анализа и динамики выполнения Концепции 2020, План имплементации был обновлен. Введены исключительно электронные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами.
Дорожная карта разработана при участии общественных организаций, в частности Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Первый международный аукцион должен быть подготовлен и объявлен не позднее января 2019 года, а победители определены не позднее марта 2019.
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