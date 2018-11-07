07.11.2018 11:05

Харьковская таможня отчиталась, сколько денег заработала в бюджет

Более 10 миллиардов гривен перечислено Харьковской таможней ГФС в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года.



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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года перечисления увеличились на 9%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.



В октябре текущего года таможней перечислено 1 миллиард 200 миллионов гривен. Перечисление за октябрь увеличились по сравнению с октябрем прошлого года на 5%.



Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:



– котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено налогов 1 млрд 73 млн грн;



– масло моторное, уголь каменный – 947,8 млн грн;



– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 929,7 млн грн;



– минеральные удобрения – 861,8 млн грн;



– табак и промышленные заменители табака – 832 млн грн



С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 29 млн тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и свыше 4 миллионов граждан.

За октябрь текущего года пропущено 4 миллиона тонн грузов, 198 тысяч транспортных средств и 428 тысяч граждан.