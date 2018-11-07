Цены на автогаз на харьковских заправках замерли

Цены СУГ внутреннего производства обвалились на 2 000 грн/т. Водители в ожидании снижения цен, сравнимый с падением цен на бензин.
Сжиженный газ производства компании «Укргаздобыча» за неделю подешевел на 1 980 грн/т (7,8%). Госкомпания продала 2 915 т с отгрузкой до 15 ноября по средневзвешенной цене 23 493 грн/т, свидетельствуют результаты торгов на «Украинской энергетической бирже».
«Цена абсолютно ожидаема. Стоимость внутреннего ресурса с определенным временным лагом догоняет импортные котировки, которые стремительно снижаются. На следующих торгах цены будут еще дешевле», — поделился мнением с enkorr один из участников аукциона.
По его словам, на сегодня котировка СУГ на белорусско-польской границе, из-за снижения цен на нефть и перенасыщенности польского рынка, снизилась до $475/т, при этом что среднее значение по октябрю составляло около $600/т.
«Котировка продолжит падение и это заставит участников рынка сбрасывать дорогие остатки, поэтому последующую неделю цена вероятнее всего будет снижаться и дальше. Прогнозировать, что будет на конец месяца пока рано, есть много факторов: как поведет себя цена на нефть, бензины и тому подобное», — отметил в беседе с enkorr глава одной из трейдерских компаний.
|
Средние цены на горючее на 7.11.2018 (Харьковская обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.) изменение за сутки
|
Бензин А-95 премиум
|
33,97
|
-0.13
|
-0.381%
|
Бензин А-95
|
32,58
|
-0.04
|
-0.113%
|
Бензин А-92
|
31,46
|
-0.03
|
-0.110%
|
Дизельное топливо
|
32,14
|
-0.02
|
-0.077%
|
Газ автомобильный
|
16,14
|
-0.01
|
-0.062%
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