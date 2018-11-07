07.11.2018 15:15

Цены на автогаз на харьковских заправках замерли

Цены СУГ внутреннего производства обвалились на 2 000 грн/т. Водители в ожидании снижения цен, сравнимый с падением цен на бензин.



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Сжиженный газ производства компании «Укргаздобыча» за неделю подешевел на 1 980 грн/т (7,8%). Госкомпания продала 2 915 т с отгрузкой до 15 ноября по средневзвешенной цене 23 493 грн/т, свидетельствуют результаты торгов на «Украинской энергетической бирже».

«Цена абсолютно ожидаема. Стоимость внутреннего ресурса с определенным временным лагом догоняет импортные котировки, которые стремительно снижаются. На следующих торгах цены будут еще дешевле», — поделился мнением с enkorr один из участников аукциона.

По его словам, на сегодня котировка СУГ на белорусско-польской границе, из-за снижения цен на нефть и перенасыщенности польского рынка, снизилась до $475/т, при этом что среднее значение по октябрю составляло около $600/т.

«Котировка продолжит падение и это заставит участников рынка сбрасывать дорогие остатки, поэтому последующую неделю цена вероятнее всего будет снижаться и дальше. Прогнозировать, что будет на конец месяца пока рано, есть много факторов: как поведет себя цена на нефть, бензины и тому подобное», — отметил в беседе с enkorr глава одной из трейдерских компаний.

Средние цены на горючее на 7.11.2018 (Харьковская обл.) Вид топлива Цена (грн.) изменение за сутки Бензин А-95 премиум 33,97 -0.13 -0.381% Бензин А-95 32,58 -0.04 -0.113% Бензин А-92 31,46 -0.03 -0.110% Дизельное топливо 32,14 -0.02 -0.077% Газ авто­мобильный 16,14 -0.01 -0.062%

Тренд розничных цен на заправках операторов Харькова и области