12.11.2018 10:01

Харьковские экологи наказали почти полсотни нарушителей

Со 2 по 8 ноября экологическая инспекция проверила в Харьковской области девять объектов.



Prom.ua

По данным ведомства, с 2 по 8 ноября инспекция проверила девять объектов государственного надзора.

За нарушение природоохранного законодательства составлены 23 протокола, привлечены к административной ответственности 42 граждан, среди которых должностные лица, наложено штрафов на общую сумму 7 276 грн. С учетом ранее наложенных штрафов взыскано 10 302 грн.

«За отчетный период инспекция рассчитала и предъявила одну претензию на 2180 грн и стянула с учетом ранее наложенных четыре претензии на 3050 грн», - сказано в сообщении.

Всего с начала года инспекция провела 1296 проверок с наложенными штрафами на 1 млн 736 тыс. грн. С начала года по результатам проверок отркрыто 1 уголовное преследование.