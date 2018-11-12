Харьковские экологи наказали почти полсотни нарушителей

Со 2 по 8 ноября экологическая инспекция проверила в Харьковской области девять объектов.
По данным ведомства, с 2 по 8 ноября инспекция проверила девять объектов государственного надзора.
За нарушение природоохранного законодательства составлены 23 протокола, привлечены к административной ответственности 42 граждан, среди которых должностные лица, наложено штрафов на общую сумму 7 276 грн. С учетом ранее наложенных штрафов взыскано 10 302 грн.
«За отчетный период инспекция рассчитала и предъявила одну претензию на 2180 грн и стянула с учетом ранее наложенных четыре претензии на 3050 грн», - сказано в сообщении.
Всего с начала года инспекция провела 1296 проверок с наложенными штрафами на 1 млн 736 тыс. грн. С начала года по результатам проверок отркрыто 1 уголовное преследование.
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