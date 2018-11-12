12.11.2018 11:59

Налоговики выигрывают каждое второе дело в суде

Харьковские юристы-налоговики с начала года выиграли 847 дел на сумму почти два миллиарда гривен.



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В течение января - октября 2018 года судами рассмотрены 1599 дел на сумму 3 млрд 863 млн 300 тысяч грн. В пользу органов ГФС решены 847 дел на сумму 1 млрд 951 млн 900 тыс. грн, что составляет 53% от количества и почти 51% от суммы рассмотренных судами дел.



По результатам рассмотрения судебных дел с участием органов ГФС в пользу государства с начала 2018 году до бюджета поступило 46 млн грн, отметили в фискальной службе.