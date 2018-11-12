Налоговики выигрывают каждое второе дело в суде

Харьковские юристы-налоговики с начала года выиграли 847 дел на сумму почти два миллиарда гривен.
В течение января - октября 2018 года судами рассмотрены 1599 дел на сумму 3 млрд 863 млн 300 тысяч грн. В пользу органов ГФС решены 847 дел на сумму 1 млрд 951 млн 900 тыс. грн, что составляет 53% от количества и почти 51% от суммы рассмотренных судами дел.
По результатам рассмотрения судебных дел с участием органов ГФС в пользу государства с начала 2018 году до бюджета поступило 46 млн грн, отметили в фискальной службе.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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