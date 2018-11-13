13.11.2018 17:08

Должники ЕСВ сделали рекордное перечисление в бюджет

В счет погашения задолженности по ЕСВ в октябре текущего года поступило 29,5 млн.грн.



// kh.sfs.gov.ua

Это поступление вдвое превысило среднемесячные за 2018 год, сообщили в управлении погашения долга ГУ ДФС в Харьковской области. 15,0 млн грн из перечисленной суммы поступило за счет отработки должников-предпринимателей.



Работники фискальной службы продолжают работать с должниками: от разъяснения до до направления требований как плательщикам, так и в органы государственной исполнительной службы.



Также к должникам применяется такая мера, как инициирование вопроса запрета выезда за границу, с начала года судом удовлетворено 3 представления.