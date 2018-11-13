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13.11.2018  17:08   

Должники ЕСВ сделали рекордное перечисление в бюджет

В счет погашения задолженности по ЕСВ в октябре текущего года поступило 29,5 млн.грн.


// kh.sfs.gov.ua

Это поступление вдвое превысило среднемесячные за 2018 год, сообщили в управлении погашения долга ГУ ДФС в Харьковской области. 15,0 млн грн из перечисленной суммы поступило за счет отработки должников-предпринимателей.

Работники фискальной службы продолжают работать с должниками: от разъяснения до до направления требований как плательщикам, так и в органы государственной исполнительной службы.

Также к должникам применяется такая мера, как инициирование вопроса запрета выезда за границу, с начала года судом удовлетворено 3 представления.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, есв, харьков
 
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