Должники ЕСВ сделали рекордное перечисление в бюджет

В счет погашения задолженности по ЕСВ в октябре текущего года поступило 29,5 млн.грн.
Это поступление вдвое превысило среднемесячные за 2018 год, сообщили в управлении погашения долга ГУ ДФС в Харьковской области. 15,0 млн грн из перечисленной суммы поступило за счет отработки должников-предпринимателей.
Работники фискальной службы продолжают работать с должниками: от разъяснения до до направления требований как плательщикам, так и в органы государственной исполнительной службы.
Также к должникам применяется такая мера, как инициирование вопроса запрета выезда за границу, с начала года судом удовлетворено 3 представления.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Желательно уделить время общению с друзьями или в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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