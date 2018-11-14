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14.11.2018  14:32   

Военный сбор: харьковчане увеличили финансирование армии

В течение десяти месяцев текущего года жители региона заплатили 765,1 млн гривен военного сбора.


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В Главном управлении фискальной службы Харьковской области сообщили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 113,2 млн грн. или на 17,4%.

В частности, в октябре этого года поступило 85,7 млн грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 12,2 млн грн, то есть поступления выросли на 16,6%.

Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  военный сбор, гфс, харьков
 
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