14.11.2018 14:32

Военный сбор: харьковчане увеличили финансирование армии

В течение десяти месяцев текущего года жители региона заплатили 765,1 млн гривен военного сбора.



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В Главном управлении фискальной службы Харьковской области сообщили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 113,2 млн грн. или на 17,4%.



В частности, в октябре этого года поступило 85,7 млн грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 12,2 млн грн, то есть поступления выросли на 16,6%.



Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.