Военный сбор: харьковчане увеличили финансирование армии

В течение десяти месяцев текущего года жители региона заплатили 765,1 млн гривен военного сбора.
В Главном управлении фискальной службы Харьковской области сообщили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 113,2 млн грн. или на 17,4%.
В частности, в октябре этого года поступило 85,7 млн грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 12,2 млн грн, то есть поступления выросли на 16,6%.
Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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