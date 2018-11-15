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15.11.2018  17:29   

Харьковчане переплатили за пенсии, больничные и прочие соцвыплаты

В январе – октябре 2018 года плательщики региона уплатили 10 130,2 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 694,3 млн грн  (+ 20,1%), проинформировали в ГУ ГФС в Харьковской области

Доведенный индикативный показатель выполнен на 102,7%, дополнительно поступило 264,0 млн гривен.

За октябрь текущего года сумма единого социального взноса составила 1 127,1 млн грн, индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 103,7% (+ 39,8 млн грн). Достигнут рост ЕСВ к прошлому году на 208,7 млн грн (+ 22,7%).

В то же время наблюдается положительная динамика поступлений в течение года. Так, если в январе 2018 года поступило 873,3 млн грн ЕСВ, то в октябре – уже  1 127,1 млн гривен.

Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах», отметили в Главном управлении фискальной службы.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, есв, харьков, налоги
 
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