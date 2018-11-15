Харьковчане переплатили за пенсии, больничные и прочие соцвыплаты

В январе – октябре 2018 года плательщики региона уплатили 10 130,2 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 694,3 млн грн (+ 20,1%), проинформировали в ГУ ГФС в Харьковской области
Доведенный индикативный показатель выполнен на 102,7%, дополнительно поступило 264,0 млн гривен.
За октябрь текущего года сумма единого социального взноса составила 1 127,1 млн грн, индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 103,7% (+ 39,8 млн грн). Достигнут рост ЕСВ к прошлому году на 208,7 млн грн (+ 22,7%).
В то же время наблюдается положительная динамика поступлений в течение года. Так, если в январе 2018 года поступило 873,3 млн грн ЕСВ, то в октябре – уже 1 127,1 млн гривен.
Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах», отметили в Главном управлении фискальной службы.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: