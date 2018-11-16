16.11.2018 15:01

Более 4 миллиардов гривен НДС перечислили в бюджет плательщики Харьковщины

В течение января–октября 2018 года на Харьковщине обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 4081,5 мл грн.



// Facebook

В фискальной службе региона отмечают положительную динамику по увеличению уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость. Прирост поступлений составил 755,6 млн.грн. или 22,7% к соответствующему периоду прошлого года.



Такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона: по результатам декларирования в январе - октябре текущего года в области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 47145,3 млн.грн или 28,2% и начислений к уплате в бюджет на 741, 3 млн.грн., или 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.