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16.11.2018  15:01   

Более 4 миллиардов гривен НДС перечислили в бюджет плательщики Харьковщины

В течение января–октября 2018 года на Харьковщине обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 4081,5 мл грн.


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В фискальной службе региона отмечают положительную динамику по увеличению уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость. Прирост поступлений составил 755,6 млн.грн. или 22,7% к соответствующему периоду прошлого года.

Такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона: по результатам декларирования в январе - октябре текущего года в области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 47145,3 млн.грн или 28,2% и начислений к уплате в бюджет на 741, 3 млн.грн., или 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  гфс, налоги, ндс, харьков
 
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