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16.11.2018  14:50   

Подтвержден кредитный рейтинг Харькова

Национальное рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило кредитный рейтинг Первой столицы с прогнозом «стабильный».


//latifundist.com
Национальное рейтинговое агентство «IBI-Rating» сегодня, 16 ноября, подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA+ с прогнозом «стабильный» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.
 
Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую способность города рассчитываться по своим обязательствам. Подтверждение кредитного рейтинга Харькова на инвестиционном уровне свидетельствует о высокой оценке основных показателей бюджета.
 
Наличие устойчивых источников поступлений в бюджет позволяет гарантировать финансирование всех обязательств города. Подтверждение рейтингов обусловлено значением Харькова как одного из крупнейших городов Украины, делового, культурного и образовательного центра, сохранением положительной динамики ключевых показателей социально-экономического развития и бюджета, большинство из которых равно или превышает средние значения по стране в расчете на одного жителя, низкой прямой и приемлемой консолидированной долговой нагрузкой, диверсификацией хозяйственного комплекса города по видам экономической деятельности, развитием обслуживающей, коммунальной, социальной и образовательной инфраструктур.
 
Как сообщили в IBI-Rating, положительно на развитие инвестиционного потенциала Харькова влияет высокий уровень диверсификации экономики города, а также возможность дальнейшего роста за счет внутреннего спроса, удачного расположения и наличия необходимых ресурсов, в том числе трудовых.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кредитный рейтинг, харьков
 
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