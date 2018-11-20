20.11.2018 18:08

Сумы в платежках харьковчан увеличит «коэффициент теплового расширения» - комментарии монополиста

Все клиенты ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» получат увеличенные счета за газ с «приведением к стандартным условиям» - предупредили на сайте организации 20 ноября 2018.



Фото: dpchas.com.ua

С октября 2018 года все категории потребителей газа Харьковской области будут рассчитываться за объемы топлива, приведенные к стандартным условиям. До этого времени только бытовые потребители были исключением и рассчитывались за газ без учета влияния на его объем температуры. Это привело к возникновению долга у ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» перед НАК «Нафтогаз Украины» на сумму около 500 млн. грн.

Бытовые потребители Харьковской области впервые получат счета, в которых объемы потребленного в октябре 2018г. газа приведены к стандартным условиям. Правовые основания, сделавшие обязательным учет газа по единому для всех потребителей стандарту, появились в декабре 2015 года. С этого времени школы, детсады, больницы, промышленные потребители, частные и коммунальные предприятия оплачивают за полученные объемы газа с приведением их к стандартным условиям. Но решение государственных органов власти сделало невозможным учет газа в стандартных условиях для бытовых потребителей - счета население получало за объемы газа, измеренные в существующих, рабочих температурных условиях. В отличие от ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ», который эти три года получал газ от НАК «Нафтогаз Украины» на условиях приведения его к стандартным условиям.

«НАК «Нафтогаз Украины» выделяет газ для потребителей, приведенный к стандартным условиям. Наша компания должна обеспечить расчеты потребителей за газ. Из-за разницы в условиях приобретения и продажи топлива населению образовался долг около 500 млн. гривен. Применение стандартных условий для последней категории - населения обеспечит одинаковые условия учета топлива для всех потребителей и остановит накопление долгов, не зависящих от компании», - отметила начальник отдела расчетов за газ ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Татьяна Харченко.

Стандартные условия, согласно закону Украины «О рынке природного газа» - это температура + 20C и давление 760 мм рт. ст. При снижении температуры газ сжимается, а летом, наоборот - расширяется. Температура воздуха в процессе учета газа играет важную роль. ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» был вынужден поставлять газ бытовым потребителям в отопительном сезоне, как при температуре +20С. По Харьковской области почти 89% поставок газа населению приходится именно на отопительный сезон.

Если счетчики газа не обустроены корректорами, как у НАК «Нафтогаз Украины» и крупных промышленных потребителей, то для приведения объема газа к стандартным условиям применяются специальные коэффициенты. Эти коэффициенты утверждены Министерством топлива и энергетики и изменяются в зависимости от региона, места расположения счетчика, месяца использования газа.

Эти коэффициенты будут указываться для каждого потребителя в счете за газ начиная с октября 2018 года. На обратной стороне счета есть инструкция, как быстро проверить применение коэффициентов. Также там указана информация о разнице в объеме потребленного газа в стандартных и рабочих условиях за период с 1 декабря 2015 года по 30 сентября 2018 года - для каждого клиента. Эта разница появилась по причинам, не зависящим от ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ». Поэтому компания обращается к правительству и госрегулятору - НКРЭКУ для решения вопроса дальнейшего погашения этой задолженности. Что позволит избежать финансовой нагрузки на людей. Без вмешательства правительства компании придется предъявить возникшую задолженность к оплате потребителям.

Чтобы привести измеренный счетчиком объем газа к стандартным условиям, необходимо умножить его на соответствующий коэффициент

ФОТО: 104.ua