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21.11.2018  17:10   

Каждый десятый житель Харьковщины получает зарплату более 15 тысяч – официальная статистика

Официальную зарплату в регионе получают 530,7 тысяч человек


://glavcom.ua

Из более чем полумиллиона работников начисления в пределах минимальной заработной платы (до 3723 грн) имели 42,5 тыс. человек (8,0%).

Наибольшее количество таких работников наблюдалась в сферах образования (10,9 тыс. человек), здравоохранения и предоставления социальной помощи (9,5 тыс. человек), на предприятиях промышленности (6,5 тыс. человек).

  Среднемесячная заработная плата штатного работника по Харьковской области в сентябре 2018 составила 8048 грн. Начисление в пределах до 8 тыс. грн имели 66,5% работников.

  Заработная плата в 49,2% работников области была более 6 тыс. Грн, а почти у каждого десятого - превышала 15 тыс. грн.

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  заработная плата, харьков, статистика, официальная, минимальная, средняя
 
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