21.11.2018 17:10

Каждый десятый житель Харьковщины получает зарплату более 15 тысяч – официальная статистика

Официальную зарплату в регионе получают 530,7 тысяч человек



://glavcom.ua

Из более чем полумиллиона работников начисления в пределах минимальной заработной платы (до 3723 грн) имели 42,5 тыс. человек (8,0%).

Наибольшее количество таких работников наблюдалась в сферах образования (10,9 тыс. человек), здравоохранения и предоставления социальной помощи (9,5 тыс. человек), на предприятиях промышленности (6,5 тыс. человек).

Среднемесячная заработная плата штатного работника по Харьковской области в сентябре 2018 составила 8048 грн. Начисление в пределах до 8 тыс. грн имели 66,5% работников.

Заработная плата в 49,2% работников области была более 6 тыс. Грн, а почти у каждого десятого - превышала 15 тыс. грн.