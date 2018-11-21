Каждый десятый житель Харьковщины получает зарплату более 15 тысяч – официальная статистика

Официальную зарплату в регионе получают 530,7 тысяч человек
Из более чем полумиллиона работников начисления в пределах минимальной заработной платы (до 3723 грн) имели 42,5 тыс. человек (8,0%).
Наибольшее количество таких работников наблюдалась в сферах образования (10,9 тыс. человек), здравоохранения и предоставления социальной помощи (9,5 тыс. человек), на предприятиях промышленности (6,5 тыс. человек).
Среднемесячная заработная плата штатного работника по Харьковской области в сентябре 2018 составила 8048 грн. Начисление в пределах до 8 тыс. грн имели 66,5% работников.
Заработная плата в 49,2% работников области была более 6 тыс. Грн, а почти у каждого десятого - превышала 15 тыс. грн.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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