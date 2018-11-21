Главная Новости Экономика и промышленность В текущем году харьковчане оплатили за мобильную связь 1,8 млрд.грн, хотя в целом стали меньше разговаривать по телефону.
21.11.2018  18:27   

В текущем году харьковчане оплатили за мобильную связь 1,8 млрд.грн, хотя в целом стали меньше разговаривать по телефону.

Государственные статистике насчитали в регионе на 1 октября 4,1 миллиона абонентов, пользующихся мобильной связью.


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Количество людей, пользующихся услугами сразу нескольких операторов точно не определено. Но зато точно известно, сколько людей продолжают пользоваться фиксированной (проводной) связью.

Наибольшее количество абонентов фиксированной телефонной связи сосредоточена в городах Харьковщины - 88,6%. В сельской местности региона владельцев проводных телефонных аппаратов 11,4%, т.е. практически каждый десятый.

На 1 октября 2018 количество абонентов фиксированной телефонной связи составила 430,9 тыс.ед (в том числе домашние - 300,4 тыс.ед). Количество абонентов подвижной (мобильной) связи на 1 октября 2018 насчитывала 4,1 млн.од, в том числе у населения - 3,8 млн.ед.

Услуги телекоммуникационной связи принесли региональным операторам доход, в целом ниже, чем в прошлом году. Несмотря на повышение тарифов, уровень оплат показывает, что харьковчане и жители области стале меньше тратить на телефон, отдавая предпочтение иным видам связи.

За 9 месяцев 2018 потребителям предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 2,7 млрд, в том числе населению - на 1,9 млрд, что в сопоставимых ценах соответственно составляет 96,4% и 98 0% от объема услуг за 9 месяцев 2017

Доход от предоставления международных услуг составил 123,1 млн.грн, из них населению - 82,7 млн.грн.

В общей сумме доходов наибольшим спросом пользовались услуги подвижной (мобильной) связи и составили 1,8 млрд, интернет-услуги - 296,0 млн.грн и услуги фиксированной телефонной связи - 255,5 млн.грн.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  телефон, оплата, харьков, статистика, абонент, мобильный, фиксированная, проводной
 
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