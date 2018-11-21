В текущем году харьковчане оплатили за мобильную связь 1,8 млрд.грн, хотя в целом стали меньше разговаривать по телефону.

Государственные статистике насчитали в регионе на 1 октября 4,1 миллиона абонентов, пользующихся мобильной связью.
Количество людей, пользующихся услугами сразу нескольких операторов точно не определено. Но зато точно известно, сколько людей продолжают пользоваться фиксированной (проводной) связью.
Наибольшее количество абонентов фиксированной телефонной связи сосредоточена в городах Харьковщины - 88,6%. В сельской местности региона владельцев проводных телефонных аппаратов 11,4%, т.е. практически каждый десятый.
На 1 октября 2018 количество абонентов фиксированной телефонной связи составила 430,9 тыс.ед (в том числе домашние - 300,4 тыс.ед). Количество абонентов подвижной (мобильной) связи на 1 октября 2018 насчитывала 4,1 млн.од, в том числе у населения - 3,8 млн.ед.
Услуги телекоммуникационной связи принесли региональным операторам доход, в целом ниже, чем в прошлом году. Несмотря на повышение тарифов, уровень оплат показывает, что харьковчане и жители области стале меньше тратить на телефон, отдавая предпочтение иным видам связи.
За 9 месяцев 2018 потребителям предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 2,7 млрд, в том числе населению - на 1,9 млрд, что в сопоставимых ценах соответственно составляет 96,4% и 98 0% от объема услуг за 9 месяцев 2017
Доход от предоставления международных услуг составил 123,1 млн.грн, из них населению - 82,7 млн.грн.
В общей сумме доходов наибольшим спросом пользовались услуги подвижной (мобильной) связи и составили 1,8 млрд, интернет-услуги - 296,0 млн.грн и услуги фиксированной телефонной связи - 255,5 млн.грн.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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