Харьковчане предпочитают пользоваться мобильным интернетом – официальная статистика

За пользование интернетом жителями региона, с начала года, было заплачено более 290 млн. грн.
Количество абонентов интернет-услуг на 1 октября 2018 составила 1,6 млн.ед, в том числе среди населения - 1,4 млн.ед.
Вместе с тем число абонентов, пользующихся услугой широкополосного доступа в интернет как фиксированной, так и беспроводной составила 1,5 млн.ед, в том числе среди населения - 1,4 млн.ед.
По видам подключения к сети интернет наибольшим спросом пользовались подключения через беспроводные каналы связи, составили 85,0%
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: