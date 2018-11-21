21.11.2018 19:40

Харьковчане предпочитают пользоваться мобильным интернетом – официальная статистика

За пользование интернетом жителями региона, с начала года, было заплачено более 290 млн. грн.



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Количество абонентов интернет-услуг на 1 октября 2018 составила 1,6 млн.ед, в том числе среди населения - 1,4 млн.ед.

Вместе с тем число абонентов, пользующихся услугой широкополосного доступа в интернет как фиксированной, так и беспроводной составила 1,5 млн.ед, в том числе среди населения - 1,4 млн.ед.

По видам подключения к сети интернет наибольшим спросом пользовались подключения через беспроводные каналы связи, составили 85,0%