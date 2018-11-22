22.11.2018 10:01

В Харькове дешевеют бензин и газ: прогнозы экспертов

Бензин и газ начали падать в цене. На автозаправках Харькова наблюдается удешевление бензина в среднем на полторы гривны, а газа на 30-50 копеек.



// izvestia.kharkov.ua

За литр 95-го просят от 30 до 34 гривен, за литр 92-го – от 29 до 33 гривен. Именно такие цены теперь можно увидеть на автозаправках города.

За последнюю неделю бензин подешевел приблизительно на 50 копеек, а где-то на полторы гривны. Незначительное удешевление, от 30 до 50 копеек, есть и на газ. Водители подтверждают, что цена упала, однако не существенно, поэтому особой радости не испытывают.



Ирина, водитель:

Уже дороже доллара, по-моему, мы уже выходим на страны, в которых бензин очень дорого стоит. Не перехожу на газ, езжу, планируем купить в семью, у нас двое детей, планируем купить электромобиль.



Андрей, водитель:

Надолго ли сказка эта? Перед выборами всегда все дешевеет, потом снова взлетает. На наш уровень жизни надо эти цены сделать в два раза меньше и тогда будет объективно.



Никита, водитель:

Высоко поднялась цена, но опустилась очень мало. То есть все равно дорого заправляться. Газом заправляюсь, газом дешевле. Все растет, а цена не падает.



Эксперты уверяют - потенциал для удешевления стоимости топлива есть. Однако в случае, если будут сохраняться нынешние цены на нефть и будет стабильный курс валют.



Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95:

В ближайшие две недели стоимость бензина и дизельного топлива может снизится еще на 1,5 грн/л. По автогазу сейчас произошел обвал оптовых цен на внутреннем рынке почти с 27 до 18 тысяч гривен за тонну. Но рынок сначала должен «переварить» такое снижение. Думаю, примерно через месяц активно начнет дешеветь и сжиженный газ - есть потенциал для снижения примерно на 4 грн/л.



Поэтому в дальнейшем, отмечают эксперты, эти цены на топливо имеют зафиксироваться.