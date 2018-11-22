Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове дешевеют бензин и газ: прогнозы экспертов
22.11.2018  10:01   

В Харькове дешевеют бензин и газ: прогнозы экспертов

Бензин и газ начали падать в цене. На автозаправках Харькова наблюдается удешевление бензина в среднем на полторы гривны, а газа на 30-50 копеек.


// izvestia.kharkov.ua

За литр 95-го просят от 30 до 34 гривен, за литр 92-го – от 29 до 33 гривен. Именно такие цены теперь можно увидеть на автозаправках города.

За последнюю неделю бензин подешевел приблизительно на 50 копеек, а где-то на полторы гривны. Незначительное удешевление, от 30 до 50 копеек, есть и на газ. Водители подтверждают, что цена упала, однако не существенно, поэтому особой радости не испытывают.

Ирина, водитель:
Уже дороже доллара, по-моему, мы уже выходим на страны, в которых бензин очень дорого стоит. Не перехожу на газ, езжу, планируем купить в семью, у нас двое детей, планируем купить электромобиль.

Андрей, водитель:
Надолго ли сказка эта? Перед выборами всегда все дешевеет, потом снова взлетает. На наш уровень жизни надо эти цены сделать в два раза меньше и тогда будет объективно.

Никита, водитель:
Высоко поднялась цена, но опустилась очень мало. То есть все равно дорого заправляться. Газом заправляюсь, газом дешевле. Все растет, а цена не падает.

Эксперты уверяют - потенциал для удешевления стоимости топлива есть. Однако в случае, если будут сохраняться нынешние цены на нефть и будет стабильный курс валют.
 
Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95:
В ближайшие две недели стоимость бензина и дизельного топлива может снизится еще на 1,5 грн/л. По автогазу сейчас произошел обвал оптовых цен на внутреннем рынке почти с 27 до 18 тысяч гривен за тонну. Но рынок сначала должен «переварить» такое снижение. Думаю, примерно через месяц активно начнет дешеветь и сжиженный газ - есть потенциал для снижения примерно на 4 грн/л.
 
Поэтому в дальнейшем, отмечают эксперты, эти цены на топливо имеют зафиксироваться.

Тэги:  бензин, автогаз, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Дороги и транспорт Повышение стоимости бензина пересадило харьковчан на трамваи 25.10 Дороги и транспорт Харьков готовится отметить День Автомобилиста 25.10 Криминал и происшествия В Харькове налоговая милиция прекратила деятельность подпольной АЗС (ФОТО)
 
 

Видео

Пятая годовщина Революции Достоинства: как все начиналось в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 