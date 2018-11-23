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23.11.2018  15:04   

Еще шесть миллионов штрафов выписано предпринимателям Харьковщины за неоформленных сотрудников

Инспекторы ГУ Гоструда обнаружили еще 50 нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.


// АСС

Так, в обществе с ограниченной ответственностью в строительной отрасли, на работах с повышенной опасностью, было задействовано 13 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

Также за минувший неделю, в обществе с ограниченной ответственностью и у трех физических лиц - предпринимателей, занятых в сфере общественного питания, были допущены к выполнению работ 33 работника без официального трудоустройства.

И на одном частном предприятии и у физического лица - предпринимателя, которые занимаются торговлей, было выявлено 4 неоформленных работника.

Предприятиям Харьковщины придется уплатить штрафные санкции за неофициальное трудоустройство на сумму почти 6,0 млн. Гривен!

Во время одного из инспекционных посещений в обществе с ограниченной ответственностью, занятого в сфере легкой промышленности, было отказано в допуске и предоставлении любых документов. То есть, созданы препятствия в проведении инспекционного посещения.

Учитывая, что за каждого «нелегала» предусматривается штраф в размере 111 690 гривен (30 минимальных зарплат), Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 6,0 млн гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, нелегалы, харьков
 
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