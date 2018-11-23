Большая часть строительного бюджета Харьковщины освоена в инженерных сооружениях.

23 ноября строители региона подвели итоги работы очередного сезона.
В январе-октябре 2018 предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 9, 48 млрд.грн. Индекс строительной продукции в январе-октябре 2018 по сравнению с январем-октябрем 2017 составил 101,8%.
Четверть из этой суммы (2,38 млрд грн) была освоена на сооружение новых жилых домов.
Однако большая половина строительного бюджета региона – 5,6 млрд грн, (или 59,1%) была освоена на строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры и инженерных сооружений.
Традиционно 55% строительного бюджета (5,5 млрд грн) были освоены строителями Харькова.
Региональные строители наиболее активно вели себя в харьковском районе, Изюме, Богодухове и Лозовой.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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