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23.11.2018  15:27   

Большая часть строительного бюджета Харьковщины освоена в инженерных сооружениях.

23 ноября строители региона подвели итоги работы очередного сезона.


//vecherniy.kharkov.ua

В январе-октябре 2018 предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 9, 48 млрд.грн. Индекс строительной продукции в январе-октябре 2018 по сравнению с январем-октябрем 2017 составил 101,8%.

Четверть из этой суммы (2,38 млрд грн) была освоена на сооружение новых жилых домов.

Однако большая половина строительного бюджета региона – 5,6 млрд грн, (или 59,1%) была освоена на строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры и инженерных сооружений.

Традиционно 55%  строительного бюджета (5,5 млрд грн) были освоены строителями Харькова.

Региональные строители наиболее активно вели себя в харьковском районе, Изюме, Богодухове и Лозовой.

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  строительство, харьков, инфраструктура, итог, сезон
 
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