23.11.2018 16:15

Как создать заявку на грант теперь можно узнать из пособия (ФОТО)

Ярмарка стартапов прошла 22 ноября в научно-библиотечном центре Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.



city.kharkov.ua

Во время мероприятия участники обсудили, как из стартапа сделать успешный проект, как привлечь бизнес к разработкам ученых и какие проекты реализуют в Харькове в будущем. В частности, для тех, у кого есть идея и нужна поддержка для ее реализации, в городе создали научно-методическое пособие по написанию грантовых заявок. Книгу презентовали на ярмарке стартапов.



Как отметила организатор Ярмарки стартапов, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, пособие «Прикладные аспекты управления проектами в публичной сфере» - результат двухлетней работы школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» при городском совете, которая абсолютно бесплатная. На протяжении 2,5 месяцев около 100 абитуриентов могут прослушать лекции, пройти практические занятия и научиться писать грантовые заявки.



«По окончанию школы в городе проходит конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, победители которого на реализацию своих проектов получают финансирование из средств городского бюджета - от 50 до 200 тыс. грн. У нас есть примеры, когда победители конкурса получили помощь из средств Харьковского городского совета, а потом - международную поддержку в размере 50-60 тыс. евро для развития своих грантовых проектов», - рассказала начальник управления.



Все эти социальные, экономические, научные проекты, которые победили в конкурсе и нацелены на поднятие имиджа города Харькова, и были представлены на ярмарке.



Также там прошла выставка стартапов ведущих харьковских вузов. Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что городская власть заинтересована в конструктивном сотрудничестве инвесторов и науки для реализации разработок харьковских ученых.



Отметим, что сегодня, 23 ноября, в научно-библиотечном центре НЮУ им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 84-а, 10 эт.) проходит Инновационный форум, на котором пройдет обсуждение по темам: «Стратегия развития города Харькова», «Офис реформ как инновационный продукт», «Энергоэффективность в строительстве и энергосбережение», «Кластеры и разумное развитие экономики».



По итогам форума планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, вузами Харькова и научно-исследовательскими организациями в сфере развития и внедрения инновационных технологий.