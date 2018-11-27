Главная Новости Экономика и промышленность Ушел из жизни тренер харьковского Авангарда (позже Металлист) Виктор Каневский.
27.11.2018  08:50   

Ушел из жизни тренер харьковского Авангарда (позже Металлист) Виктор Каневский.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, экс-футболист умер в возрасте 82 лет 25 ноября в США, куда переехал в 1987 году.


//kharkov.ua

Коренной киевлянин, Каневский был капитаном Динамо, которое первым среди немосковских команд выиграло чемпионат СССР в 1961-м году. Это также был первый чемпионский титул клуба в Советском Союзе.

Каневский (справа) был капитаном Динамо в первом для клуба чемпионском сезоне 1961 года

Нападающий выступал за украинский гранд в 1955-1964 годах. На его счету 207 матчей в первенстве и Кубке СССР. В его активе 85 забитых мячей. Первым среди киевлян выступал за советскую сборную на чемпионате мира 1962 года.

После завершения карьеры работал тренером в запорожском Металлурге, харьковском Авангарде (позже - Металлист), Буковине, Пахтакоре, Днепре, ирпеньском Динамо, Таврии и юношеской сборной УССР.

Источник:   kharkov.ua
 Тэги:  футбол, харьков, металлист, тренер, память
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Спорт Футбол. Новый сезон Металлист 1925 откроет супервстречей с Днепром-1 (ВИДЕО) 19.11 Спорт Футбол. Металлист 1925 победно завершил сезон, разгромив Сумы (ФОТО, ВИДЕО) 14.11 Образование В Киевском районе завершился футбольный турнир среди школьников
 
 

Видео

Геннадий Кернес про расследование дела, поддержке харьковчан и рабочих буднях
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 