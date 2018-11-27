27.11.2018 08:50

Ушел из жизни тренер харьковского Авангарда (позже Металлист) Виктор Каневский.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, экс-футболист умер в возрасте 82 лет 25 ноября в США, куда переехал в 1987 году.



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Коренной киевлянин, Каневский был капитаном Динамо, которое первым среди немосковских команд выиграло чемпионат СССР в 1961-м году. Это также был первый чемпионский титул клуба в Советском Союзе.

Каневский (справа) был капитаном Динамо в первом для клуба чемпионском сезоне 1961 года

Нападающий выступал за украинский гранд в 1955-1964 годах. На его счету 207 матчей в первенстве и Кубке СССР. В его активе 85 забитых мячей. Первым среди киевлян выступал за советскую сборную на чемпионате мира 1962 года.

После завершения карьеры работал тренером в запорожском Металлурге, харьковском Авангарде (позже - Металлист), Буковине, Пахтакоре, Днепре, ирпеньском Динамо, Таврии и юношеской сборной УССР.