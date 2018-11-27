27.11.2018 12:59

Больше четверти миллиарда гривень принесли земли местным громадам

Владельцы земельных участков в Харьковской области уплатили в местные бюджеты 261,5 млн грн.



// kh.sfs.gov.ua

Такую сумму земельного налога жители Харьковщины, которые имеют в собственности или пользовании земельные участки, заплатили в течение 10 месяцев текущего года. Указанная сумма, отметили в фискальном ведимстве, на 18,7 млн грн превышает поступления прошлого года.



В Главном управлении фискальной службы напоминают, что земельный налог зачисляется в бюджет территориальной общины по месту нахождения земельного участка. Поэтому каждый землевладелец (землепользователь) должен понимать, что заплатив земельный налог, он увеличивает финансовый ресурс на развитие территории.