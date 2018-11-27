Больше четверти миллиарда гривень принесли земли местным громадам

Владельцы земельных участков в Харьковской области уплатили в местные бюджеты 261,5 млн грн.
Такую сумму земельного налога жители Харьковщины, которые имеют в собственности или пользовании земельные участки, заплатили в течение 10 месяцев текущего года. Указанная сумма, отметили в фискальном ведимстве, на 18,7 млн грн превышает поступления прошлого года.
В Главном управлении фискальной службы напоминают, что земельный налог зачисляется в бюджет территориальной общины по месту нахождения земельного участка. Поэтому каждый землевладелец (землепользователь) должен понимать, что заплатив земельный налог, он увеличивает финансовый ресурс на развитие территории.
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