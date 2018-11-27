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27.11.2018  14:29   

Макеты харьковского танка «Оплот» и БТР-4 представлены на международной выставке вооружений

Харьковские предприятия, входящие в состав «Укроборонпром», представляют достижения украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках международной оборонной выставки IDEAS-2018, которая сегодня, 27 ноября, стартовала в г.. Карачи (Исламская Республика Пакистан).


://ukroboronprom.com.ua

В ходе международного форума украинская официальная делегация, которую возглавляет Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковський, проведет ряд важных встреч и переговоров с руководством оборонных структур и предприятий оборонного промышленного комплекса Республики Пакистан.

На них, в частности, речь пойдет о состоянии выполнения существующих соглашений, возможности расширения сотрудничества, и о перспективных проектах военно-технического сотрудничества.

На украинском стенде представлены передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса. Например, системы управления артиллерийским огнем, а также макеты украинского танка БМ "Оплот", бронетранспортера БТР-4, бронеавтомобиля "Казак".

IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) считается одной из ведущих международных оборонных выставок и проходит раз в два года.

Форум - один из крупнейших в Юго-азиатском регионе, который сегодня открывает значительные перспективы для Украины в сфере развития военно-технического сотрудничества.

 

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  завод, танк, харьков, оплот, бтр-4, выставка, пакистан, ideas
 
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