28.11.2018 12:11

Харьков выпустит облигации местного займа

Решение о выпуске облигации местного займа приняла сессия городского совета.



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Городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн сроком до 3 лет.



Соответствующее решение было принято сегодня, 28 ноября, на сессии Харьковского городского совета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, привлеченные средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них.



Предполагается, что процентная ставка за пользование привлеченными средствами составит не выше 22% годовых.