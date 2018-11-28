Харьков выпустит облигации местного займа

Решение о выпуске облигации местного займа приняла сессия городского совета.
Городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн сроком до 3 лет.
Соответствующее решение было принято сегодня, 28 ноября, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, привлеченные средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них.
Предполагается, что процентная ставка за пользование привлеченными средствами составит не выше 22% годовых.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: