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28.11.2018  12:11   

Харьков выпустит облигации местного займа

Решение о выпуске облигации местного займа приняла сессия городского совета.


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Городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн сроком до 3 лет.

Соответствующее решение было принято сегодня, 28 ноября, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, привлеченные средства  будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них.

Предполагается, что процентная ставка за пользование привлеченными средствами составит не выше 22% годовых.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, облигации
 
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