29.11.2018 10:40

Харьковские АЗС продолжают снижать цены на бензин и автогаз: сколько стоит заправить авто

Литр бензина А-95 стоит более 31 грн. а голубое топливо в половину дешевле.



Фото: REUTERS

На харьковских АЗС уже неделю незначительно дешевеет автогаз, а средние цены на бензин и дизтопливо, хотя и упали, но остались стабильно высокими.

Литр бензина категории А-95 сегодня, 29 ноября, утром стоит в среднем 31,81 гривны. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 гривны до 33,49 гривны. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,55 гривны.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 30,709 гривны. Цены на АЗС отличаются от 28,99 гривны до 32,99 гривны.

Через теневые АЗС бюджет Украины и города терцет деньги. После закрытия в Харькове и области ряда нелегальных газовых заправок «голубое» топливо остается привлекательным для криминального бизнеса. По данным аналитиков теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа - от 30 до 50%.

Газ для автомобилей в Харькове стоит в среднем 15,22 гривны, что выше на 1 грн от среднеукраинской цены..

Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривны, максимальная - 16,59 гривны.