Харьковские АЗС продолжают снижать цены на бензин и автогаз: сколько стоит заправить авто

Литр бензина А-95 стоит более 31 грн. а голубое топливо в половину дешевле.
На харьковских АЗС уже неделю незначительно дешевеет автогаз, а средние цены на бензин и дизтопливо, хотя и упали, но остались стабильно высокими.
Литр бензина категории А-95 сегодня, 29 ноября, утром стоит в среднем 31,81 гривны. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 гривны до 33,49 гривны. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,55 гривны.
Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 30,709 гривны. Цены на АЗС отличаются от 28,99 гривны до 32,99 гривны.
Через теневые АЗС бюджет Украины и города терцет деньги. После закрытия в Харькове и области ряда нелегальных газовых заправок «голубое» топливо остается привлекательным для криминального бизнеса. По данным аналитиков теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа - от 30 до 50%.
Газ для автомобилей в Харькове стоит в среднем 15,22 гривны, что выше на 1 грн от среднеукраинской цены..
Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривны, максимальная - 16,59 гривны.
|
Средние цены на горючее на 28.11.2018 (Харьков и обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.) Изменение за сутки
|
Бензин А-95 премиум
|
32,81
|
-0.15
|
-0.455%
|
Бензин А-95
|
31,11
|
-0.41
|
-1.300%
|
Бензин А-92
|
29,89
|
-0.50
|
-1.630%
|
Дизельное топливо
|
30,70
|
-0.39
|
-1.247%
|
Газ автомобильный
|
15,22
|
-0.26
|
-1.693%
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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