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29.11.2018  10:40   

Харьковские АЗС продолжают снижать цены на бензин и автогаз: сколько стоит заправить авто

Литр бензина А-95 стоит более 31 грн. а голубое топливо в половину дешевле.


Фото: REUTERS

На харьковских АЗС уже неделю незначительно дешевеет автогаз, а средние цены на бензин и дизтопливо, хотя и упали, но остались стабильно высокими.

Литр бензина категории А-95 сегодня, 29 ноября, утром стоит в среднем 31,81 гривны. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 гривны до 33,49 гривны. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,55 гривны.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 30,709 гривны. Цены на АЗС отличаются от 28,99 гривны до 32,99 гривны.

Через теневые АЗС бюджет Украины и города терцет деньги. После закрытия в Харькове и области ряда нелегальных газовых заправок «голубое» топливо остается привлекательным для криминального бизнеса.  По данным аналитиков теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа - от 30 до 50%.

Газ для автомобилей в Харькове стоит в среднем 15,22 гривны, что выше на 1 грн от среднеукраинской цены..

 Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривны, максимальная - 16,59 гривны.

Средние цены на горючее на 28.11.2018 (Харьков и  обл.)

Вид топлива

Цена (грн.) Изменение за сутки

Бензин А-95 премиум

32,81

-0.15

-0.455%

Бензин А-95

31,11

-0.41

-1.300%

Бензин А-92

29,89

-0.50

-1.630%

Дизельное топливо

30,70

-0.39

-1.247%

Газ авто­мобильный

15,22

-0.26

-1.693%

Источник:   Минфин
 Тэги:  бензин, газ, харьков, цена, заправка, стоимость, падение
 
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