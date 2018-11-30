30.11.2018 13:36

Харьковский авиазавод будет ремонтировать вертолеты и прочую технику ВС Пакистана

ГК «Укроборонпром», куда входит харьковское предприятие, в рамках международной выставки, проводит переговоры по поводу ремонта и модернизации авиации Пакистана



://ukroboronprom.com.ua

В рамках Международной оборонной выставки IDEAS-2018 состоялись переговоры представителей ГК «Укроборонпром» с командующим Военно-воздушных Сил, главным маршалом авиации Пакистана Муджахид Анвар Ханом.

Стороны выразили высокую оценку двусторонним отношениям в сфере авиации. Была достигнута договоренность по анализу и мониторингу всех действующих двусторонних соглашений. Этот результат станет основой дорожной карты для дальнейших более глубоких двусторонних отношений.

Муджахид Анвар Хан подчеркнул, что его страна заинтересована в максимальной сотрудничества с Украиной в сфере авиации. Среди перспективных проектов, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время, он назвал услуги предприятий «Укроборонпрома» по капитальному ремонту транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украину. Также речь идет о предоставлении услуг по подготовке пакистанских специалистов, которые уже прибыли в Украину, по ремонту отдельных агрегатов. Было отмечено основательное интерес Пакистана в услугах по ремонту и модернизации вертолетов, находящихся на вооружении ВВС Пакистана. Стороны определили ряд шагов по оптимизации логистической политики во взаимоотношениях.

Украинская делегация подчеркнула, что готова предоставить партнеру максимально широкий круг авиаремонтных услуг.

Международная оборонная выставка IDEAS-2018 проходит в г.. Карачи (Исламская Республика Пакистан) с 27 по 30 ноября. Форум проходит раз в два года, и является одним из крупнейших в Юго-азиатском регионе, который сегодня открывает значительные перспективы для Украины в сфере развития военно-технического сотрудничества.