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30.11.2018  16:03   

Минфин открыл данные всех местных бюджетов

В Украине заработал государственный веб-портал для мониторинга за распределением средств.


// facebook

Об этом сообщает разработчик портала ГП «Открытые публичные финансы» в Facebook.

Что это значит?

    Теперь граждане смогут контролировать использование бюджетных средств как на уровне своей области, так и на уровне села/поселка.

    Всего открыты данные 9603 местных бюджетов, информация обновляется ежемесячно.

    На портале представлена информация о доходах и расходах каждого отдельного местного бюджета.

    Теперь каждый сможет узнать, как формируется бюджет населенного пункта: сколько в нем собственных поступлений, а сколько дотируется государством и другими местными бюджетами.

    Можно проверять расходы — куда и на что местная власть направляет финансовый ресурс.

ГП «Открытые публичные финансы» — команда разработчиков IT-проектов для госсектора.

Госпредприятие создано для обеспечения эффективного сопровождения проектов, касающихся открытых публичных финансов, реализации концепции создания ИИАС «Прозрачный бюджет», а также для внедрения всех других проектов в сфере открытых данных — государственных реестров и порталов.

«Заходи на openbudget.gov.ua/local-budget, найди свой населенный пункт и контролируй использования бюджетных средств!» - говорится в сообщении ГП «Открытые публичные финансы

Источник:   Минфин
 Тэги:  бюджет портал, харьков, область, село, город, контроль, распределение
 
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