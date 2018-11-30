Минфин открыл данные всех местных бюджетов

В Украине заработал государственный веб-портал для мониторинга за распределением средств.
Об этом сообщает разработчик портала ГП «Открытые публичные финансы» в Facebook.
Что это значит?
Теперь граждане смогут контролировать использование бюджетных средств как на уровне своей области, так и на уровне села/поселка.
Всего открыты данные 9603 местных бюджетов, информация обновляется ежемесячно.
На портале представлена информация о доходах и расходах каждого отдельного местного бюджета.
Теперь каждый сможет узнать, как формируется бюджет населенного пункта: сколько в нем собственных поступлений, а сколько дотируется государством и другими местными бюджетами.
Можно проверять расходы — куда и на что местная власть направляет финансовый ресурс.
ГП «Открытые публичные финансы» — команда разработчиков IT-проектов для госсектора.
Госпредприятие создано для обеспечения эффективного сопровождения проектов, касающихся открытых публичных финансов, реализации концепции создания ИИАС «Прозрачный бюджет», а также для внедрения всех других проектов в сфере открытых данных — государственных реестров и порталов.
«Заходи на openbudget.gov.ua/local-budget, найди свой населенный пункт и контролируй использования бюджетных средств!» - говорится в сообщении ГП «Открытые публичные финансы
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: