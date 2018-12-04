04.12.2018 11:25

Компания может подарить на Новый 2019 год сотруднику подарок не дороже 931 грн - комментарии фискалов

Харьковские налоговвики 4 декабря, в международный День заказов подарков Деду Морозу, через свою официальную страницу напомнила о стоимости и налогообложении подарков от профсоюзов и компаний сотрудникам



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Главное управление ГФС в Харьковской области напоминает, что в соответствии с пп. 165.1.39 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включается стоимость подарков, если их стоимость не превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы в расчете на месяц, установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой какой сумме.

Таким образом, подарок, предоставленный профсоюзом своим членам, стоимость которого не превышает 25 процентов минимальной заработной платы (в 2018 году - 931 грн.) в месяц, не облагается налогом.

Сумма превышения стоимости подарка облагается налоговым агентом, в данном случае профсоюзной организацией, с использованием коэффициента по ставке 18 процентов.

Статьей 164 Кодекса установлены правила определения суммы налога в случае, если дополнительные блага предоставляются в неденежной форме.

Согласно п. 164.5 ст. 164 Кодекса при начислении доходов в любой "не денежной" форме базой налогообложения является стоимость такого дохода, рассчитанная по обычным ценам, правила определения которых установлены согласно этому же Кодексу, умноженная на коэффициент, который вычисляется по формуле: К = 100: (100 - Сп), где К - коэффициент; Сн - ставка налога, установленная для таких доходов на момент их начисления.