04.12.2018 12:42

В 2018 году в бюджет Харькова поступило более 14 миллиардов гривен

Доходы бюджета города Харькова за январь-ноябрь 2018 года составили 14008,2 млн. грн.



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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это на 1839,8 млн грн (на 15,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом возросли поступления:



- налога на доходы физических лиц (4547,8 млн грн), единого налога (1631,9 млн грн), налога на недвижимое имущество (207,7 млн грн) и платы за предоставление других административных услуг (83,2 млн грн) – в 1,3 раза;

- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, (494,2 млн грн) и транспортного налога (20,8 млн грн) – в 1,1 раза;

- средств от приватизации коммунального имущества (47,8 млн грн) – в 1,5 раза;

- доходов от продажи земли (98,2 млн грн) – в 1,8 раза;

- средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (26,1 млн грн) – в 1,7 раза.



Также бюджет пополнился за счет поступлений платы за землю в сумме 1000,2 млн грн, арендной платы за пользование коммунальным имуществом – 57,1 млн грн, налога на прибыль коммунальных предприятий – 35,3 млн грн и собственных поступлений бюджетных учреждений – 268,1 млн грн.



Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составили 5427,2 млн грн, в том числе получены субвенции:



- на предоставление льгот и субсидий населению – 1893,2 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 1135,6 млн грн;

- образовательная – 1008,3 млн грн;

- медицинская – 1187,9 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 87 млн грн;

- на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 28,2 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 28,4 млн грн;

- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 21,1 млн грн;

- на осуществление природоохранных мероприятий – 3,7 млн грн.



Кроме того, в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 32,2 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за 11 месяцев текущего года составили 13699,1 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года на 1510,8 млн грн (на 12,4%).



Бюджетные ресурсы направлены на:



- финансирование социально-культурной сферы – 8551,6 млн грн (62,4% объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 3346,9 млн грн (24,4%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 532,1 млн грн (3,9%).