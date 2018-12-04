04.12.2018 16:24

Предпринимателями Харькова привлечено более 400 млн. долл. инвестиций

Основными инвесторами, в первую очередь в недвижимость, по данным региональных статистиков, остаются Кипр и другие оффшорные страны



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В январе-сентябре 2018 в экономику области иностранными инвесторами вложено 10,8 млн.долл. США и изъято 6,6 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).

Объем прямых инвестиций в регион, привлеченных с начала инвестирования, на 1 октября 2018 составил 637,3 млн.долл. Причем большая половина (63%) инвестирована в Харьков.

Инвестиции поступили из 64 стран мира. В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится 88,9% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр - 289,7 млн.долл., Великобритания - 85,0 млн.долл., Британские Виргинские Острова - 46,4 млн. долл., Швейцария - 29,5 млн.долл., Российская Федерация - 26,2 млн.долл., Нидерланды - 22,5 млн.долл., Польша - 19,7 млн.долл., Франция - 17,6 млн.долл., Панама - 15,2 млн.долл., и Белиз - 14,5 млн.долл.

Самые большие объемы прямых инвестиций сосредоточены на предприятиях промышленности - 220,5 млн.долл .; в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 124,8 млн.долл .; в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 110,5 млн долл.

На предприятия г.. Харькова приходится 63,4% от общего объема прямых инвестиций (акционерного капитала) области (403,8 млн.долл.).

По районам области наибольшие объемы инвестиций вложено в Харьковском - 108,3 млн.долл., Чугуевском - 67,7 млн.долл. и Дергачевском - 34,4 млн.долл.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Харьковской области в экономику стран мира на 1 октября 2018 составил 8,8 млн. долларов Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.