05.12.2018 08:19

Представители ЕБРР провели плановый аудит документов по выкупу жилья в зоне строительства метро

Город уже выкупил 29 объектов из 89-ти.



// city.kharkov.ua

4 декабря прошла встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития, посвященная мониторингу выполнения плана действий по выкупу недвижимости, находящейся в зоне строительства Харьковского метрополитена.



Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, город отчитался о всех мероприятиях, проведенных с момента последней встречи: для изучения были предоставлены протоколы переговоров с собственниками недвижимости, динамика изменений статуса собственников в объектах, которые подлежат выкупу, отчеты о процессе оценки имущества.



Кроме того, представители ЕБРР провели совместную встречу с представителями администраций Слободского и Основянского районов и председателями уличных комитетов.



По словам Олега Дробота, на сегодняшний день из 89 объектов недвижимости город выкупил 29 объектов. При этом 27 горожан уже приобрели новое жилье.