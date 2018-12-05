Представители ЕБРР провели плановый аудит документов по выкупу жилья в зоне строительства метро

Город уже выкупил 29 объектов из 89-ти.
4 декабря прошла встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития, посвященная мониторингу выполнения плана действий по выкупу недвижимости, находящейся в зоне строительства Харьковского метрополитена.
Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, город отчитался о всех мероприятиях, проведенных с момента последней встречи: для изучения были предоставлены протоколы переговоров с собственниками недвижимости, динамика изменений статуса собственников в объектах, которые подлежат выкупу, отчеты о процессе оценки имущества.
Кроме того, представители ЕБРР провели совместную встречу с представителями администраций Слободского и Основянского районов и председателями уличных комитетов.
По словам Олега Дробота, на сегодняшний день из 89 объектов недвижимости город выкупил 29 объектов. При этом 27 горожан уже приобрели новое жилье.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: