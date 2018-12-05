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05.12.2018  08:12   

Где в Харькове не будет воды 5 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 5 декабря.

Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 5 декабря; ул. Девичья (Демченко), 14, ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк) до 20:00 5 декабря; ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2) до 20:00 6 декабря.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор.№2, стояк) до 20:00 5 декабря.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 5 декабря.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 5 декабря.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 5 декабря.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Юмашева (ч/с) до 20:00 5 декабря.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 10, ул. 23 Августа, 67, ул. 23 Августа, 24 (п. №1), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 9 (п. №3), ул. Клочковская, 101-в (п. №2) до 20:00 5 декабря.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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