05.12.2018 09:01

Харьковчане одобрили строительство жилых домов на Салтовском шоссе

В Харькове прошли общегородские общественные слушания на тему: «Благоустройство и застройка территории в районе ул. Руслана Плоходько, угол Салтовского шоссе».



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие более 220 человек. Как было отмечено, на указанной территории планируется строительство двух жилых домов. После докладов и дискуссии участники слушаний подавляющим большинством голосов одобрили застройку и благоустройство этой территории с соблюдением санитарных, противопожарных и других строительных норм, а также в соответствии с градостроительной и проектной документацией.

Предполагается, что там будут высажены зеленые насаждения, установлены комплексная детская игровая площадка и площадка с элементами веревочного городка, площадка для выгула домашних животных. Также планируется построить новую подстанцию, сделать капитальный ремонт дороги и тротуаров, реконструировать стадион в школе №64, провести текущий ремонт домов на прилегающей территории, оборудовать парковку для велосипедов и пр.



Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, который вел слушания, сообщил, что рабочая группа, созданная по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в дальнейшем будет заниматься вопросами строительства в этом микрорайоне.



«Исходя из той информации, что я услышал, застройщик прошел всю процедуру, которая предусмотрена законом. Да, есть много вопросов, которые касаются благоустройства данного микрорайона. Но заказчик взял на себя эти обязательства, и мэр их поддерживает. Будет составлен план мероприятий, который утвердит городской голова, и все вопросы, которые возникнут, будут рассматриваться на его уровне», - отметил Александр Новак.



Предполагается, что строительство начнется в мае 2019 года и продлится полтора года.