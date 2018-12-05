Селедка на харьковских столах встретит Новый год под очень дорогой «шубой»

Цена на свеклу для популярного салата стремится к новому рекорду
Свекла подорожала более чем на треть за неделю. Цены могут взлететь еще больше, когда на рынок зайдет импортный корнеплод.
За последнюю неделю стоимость столовой свеклы в на харьковском оптовом рынке «1-й километр» выросла до 4,5-5 гривен за килограмм, тогда как на прошлой неделе цена корнеплода стартовала от 4 гривен за килограмм, что почти на 30% дешевле. В ряде харьковских супермаркетов маркетологи выложили столовую свеклв в розницу по 9 грн и выше.
По сообщению аграрного информагентства Agravery сегодня фермеры по Украине предлагают эту продукцию по 5,5-7 грн / кг ($ 0,20-0,25 за кг).
По данным издания, ожидается сезон импортной свеклы в Украине, ведь сейчас предложений по этому товару на национальном рынке не хватает.
Тем временем украинские поставщики взвинчивают цены на корнеплод. Отметим, что теперь продукт стоит почти на 50% дороже, чем в декабре 2017 года. Кроме того, аналитики ожидают еще большего повышения цены на товар уже с будущей недели.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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