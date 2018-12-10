10.12.2018 15:59

Физлица и мелкие предприниматели сдали в бюджет Харькова рекордную сумму единого налога

За одиннадцать месяцев в местные бюджеты поступило почти 13,2 млрд. грн. налогов и сборов – региональная фискальная служба



://kremenchug.uа

Указанная сумма превысила поступления января-ноября 2017 года на 2,7 млрд. грн. При этом, за ноябрь 2018 году в местного бюджета собрано 1,4 млрд, что на 306 млн.грн больше чем в ноябре прошлого года.

Основным источником поступлений в бюджеты общин является налог на доходы физических лиц. За январь-ноябрь 2018 фактически поступило 7,7 млрд. грн. этого налога. Это более чем на 1,4 млрд.грн., или на 22,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, за 11 месяцев текущего года в местные бюджеты бизнесмены перечислили более 2,4млрд. грн. единого налога, что на 474,6 млн.грн. больше чем в прошлом.

Выросли и поступления платы за землю. В этом году суммы земельного налога и арендной платы составили более 1,4 млрд. грн., что больше прошлогоднего показателя на 64,7 млн.грн.