Главная Новости Экономика и промышленность Индикатор развития экономики региона устойчиво показывает рост
12.12.2018  14:30   

Индикатор развития экономики региона устойчиво показывает рост

Почти 4,7 млрд гривен НДС поступило в бюджет от плательщиков Харьковщины с начала года


// facebook

В течение января - ноября 2018 Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 4 665,4 млн.грн.

В фискальной службе региона отмечают положительную динамику по увеличению уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость.

Прирост поступлений составил 890,0 млн.грн. или 23,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона: по результатам декларирования в январе - ноябре текущего года в области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 54,4 млрд. или 28,9% и начислений к уплате в бюджет на 855,0 млн.грн., или 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  ндс, харьков, налоговая, фискал, сбор, экономика, индикатор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Общество Деда Мороза предупредили: подарок ребенку не должен стоить больше 140 грн. 96 коп. 03.12 Власть Региональные фискалы обеспечили сбор налогов на ¾ млрд грн больше, чем в прошлом году 27.11 Власть Подарки маленьким харьковчанам станут дешевле
 
 

Видео

"Я давала ей пиво, чтобы она не вопила..." Подробности истории с годовалой девочкой
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 