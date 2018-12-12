12.12.2018 14:30

Индикатор развития экономики региона устойчиво показывает рост

Почти 4,7 млрд гривен НДС поступило в бюджет от плательщиков Харьковщины с начала года



// facebook

В течение января - ноября 2018 Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 4 665,4 млн.грн.

В фискальной службе региона отмечают положительную динамику по увеличению уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость.

Прирост поступлений составил 890,0 млн.грн. или 23,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона: по результатам декларирования в январе - ноябре текущего года в области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 54,4 млрд. или 28,9% и начислений к уплате в бюджет на 855,0 млн.грн., или 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.