Харьковские продукты дорожают быстрее, чем в среднем по Украине

13 декабря региональные статистики на своей странице опубликовали официальные данные по индексу потребительский цен
Цены на потребительском рынке Харьковской области в ноябре 2018 по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,4%, с начала года - на 10,2% (по Украине - по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,4%, с начала года - на 8,9%).
В последний месяц осени дорожали все продукты питания, за исключением незначительно удешевления мяса и яиц.
На 2,3% подешевело топливо и на – 0,1 %, по мнению харьковских статистиков, подешевела одежа.
Неким диссонансом уобщеукраинской тенденции было на -0,3% удешевление стоимости культурных и развлекательных мероприятий, которые за тот же период на 4,3 % подорожали в целом по стране.
Неизменными по стоимости остались и образовательные услуги, хотя по всей Украине они уверенно дорожают (более 10%) ввиду близости ЗНО.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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