13.12.2018 17:17

Харьковские продукты дорожают быстрее, чем в среднем по Украине

13 декабря региональные статистики на своей странице опубликовали официальные данные по индексу потребительский цен



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Цены на потребительском рынке Харьковской области в ноябре 2018 по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,4%, с начала года - на 10,2% (по Украине - по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,4%, с начала года - на 8,9%).

В последний месяц осени дорожали все продукты питания, за исключением незначительно удешевления мяса и яиц.

На 2,3% подешевело топливо и на – 0,1 %, по мнению харьковских статистиков, подешевела одежа.

Неким диссонансом уобщеукраинской тенденции было на -0,3% удешевление стоимости культурных и развлекательных мероприятий, которые за тот же период на 4,3 % подорожали в целом по стране.

Неизменными по стоимости остались и образовательные услуги, хотя по всей Украине они уверенно дорожают (более 10%) ввиду близости ЗНО.