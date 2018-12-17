Каждая десятая гривна, потраченная харьковчанами не на продукты питания, шла на покупку парфюмерии

Областные статистики обнародовали сводные данные по товарообороту за три квартала уходящего года
Общий объем оптового товарооборота предприятий Харьковщины (без НДС и акциза) за январь-сентябрь 2018 составил 57,915 млрд. грн.
Ведущее место в структуре оптового товарооборота занимали непродовольственные товары, удельный вес которых составлял 87,3% от общего объема.
В общем оптовом товарообороте непродовольственной группы 5,1 млрд. грн. или 10,1% объема приходилось на торговлю «продуктами фармацевтическими основными и препаратами фармацевтическими».
Причем легальная розница парфюмерии практически сравнялась с легальной розницей готовой одежды: 1,25 млрд. грн против 1,37 млрд грн.
В то же время доля продукции украинского производства превысила 37%.
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