17.12.2018 15:30

Каждая десятая гривна, потраченная харьковчанами не на продукты питания, шла на покупку парфюмерии

Областные статистики обнародовали сводные данные по товарообороту за три квартала уходящего года



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Общий объем оптового товарооборота предприятий Харьковщины (без НДС и акциза) за январь-сентябрь 2018 составил 57,915 млрд. грн.

Ведущее место в структуре оптового товарооборота занимали непродовольственные товары, удельный вес которых составлял 87,3% от общего объема.

В общем оптовом товарообороте непродовольственной группы 5,1 млрд. грн. или 10,1% объема приходилось на торговлю «продуктами фармацевтическими основными и препаратами фармацевтическими».

Причем легальная розница парфюмерии практически сравнялась с легальной розницей готовой одежды: 1,25 млрд. грн против 1,37 млрд грн.

В то же время доля продукции украинского производства превысила 37%.