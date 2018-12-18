Харьковский импорт на четверть миллиарда превысил экспорт из Первой столицы

Харьков по прежнему остается лидером региона, обеспечивая 63,7% экспорта-импорта региона – отчет облстата
С января по октябрь 2018 года предприятиями Харьков завезено товаров почти на миллиард гривен. Импорт, по сравнению с прошлым годом, возрос более чем на 15 %. В основном это были товары промышленного назначения, часть из которых превратилась в экспортную продукцию.
К сожалению объем экспорта продолжает отрываться от объемов импорта и отставание, по данным региональных статистиков превысило 257 миллионов гривен. То же касается и темпов приращение. Экспорт из Харькова вырос на чуть более 5%, что даже не перекрывает сводный индекс инфляции в начала года. Таким образом экономисты уверенно могут утверждать о падении промышленного производства с экспортным потенциалом.
Но это только касается самого Харькова. В региональных профцентрах ситуация постепенно налаживается.
В 3 раза по сравнению с прошлым годом нарастил экспорт Чугуев. Положительное сальдо в экспорте в Купянске, Первомайском, Лозовой.
Однако доля в общем объеме товаропотока этих городов мала. Так что буквально одна две крупных поставки с/х товаров резко увеличивают экспортный потенциал отдельно взятого района. Вселяет оптимизм рост экспорта из пригородов Харькова и ближайших районов, таких как Дергаыевский, где экспорт возрос более, чем на четверть. Это значит что временный трен на вывоз производства из Первой столицы в любой момент может измениться от цетробежного к центростремительному и Харьков снова станет экспортно-ориентированным городом.
Особенно это касается развития инноваций и экспорта различного рода услуг. Харьков не зря называют инновационной столицей Украины.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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