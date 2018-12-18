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18.12.2018  15:15   

Харьковский импорт на четверть миллиарда превысил экспорт из Первой столицы

Харьков по прежнему остается лидером региона, обеспечивая 63,7% экспорта-импорта региона – отчет облстата


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С января по октябрь 2018 года предприятиями Харьков завезено товаров почти на миллиард гривен. Импорт, по сравнению с прошлым годом, возрос более чем на 15 %.  В основном это были товары промышленного назначения, часть из которых превратилась в экспортную продукцию.

К сожалению объем экспорта продолжает отрываться от объемов импорта и отставание, по данным региональных статистиков превысило 257 миллионов гривен. То же касается и темпов приращение. Экспорт из Харькова вырос на чуть более 5%, что даже не перекрывает сводный индекс инфляции в начала года. Таким образом экономисты уверенно могут утверждать о падении промышленного производства с экспортным потенциалом.

Но это только касается самого Харькова. В региональных профцентрах ситуация постепенно налаживается.

В 3 раза по сравнению с прошлым годом нарастил экспорт Чугуев. Положительное сальдо в экспорте в Купянске, Первомайском, Лозовой.

Однако доля в общем объеме товаропотока этих городов мала. Так что буквально одна две крупных поставки с/х товаров резко увеличивают экспортный потенциал отдельно взятого района. Вселяет оптимизм рост экспорта из пригородов Харькова и ближайших районов, таких как Дергаыевский, где экспорт возрос более, чем на четверть. Это значит что временный трен на вывоз производства из Первой столицы в любой момент может измениться от цетробежного к центростремительному и Харьков снова станет экспортно-ориентированным городом.

Особенно это касается развития инноваций и экспорта различного рода услуг.  Харьков не зря называют инновационной столицей Украины.

Источник:   Облстат
 Тэги:  импорт, экспорт, харьков, промышленный потенциал, товары, услуги
 
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