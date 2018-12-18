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18.12.2018  16:16   

Харьковским плательщикам компенсирована рекордная сумма НДС

В ноябре 2018, без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено - 127,0 млн.грн. налога.


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ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что в течение января - ноября текущего года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено – 1 миллиард 647 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Указанная сумма на 36% или на 594,1 млн.грн. превышает соответствующий показатель прошлого года.

В ноябре 2018 без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено - 127,0 млн.грн. НДС.

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.

В фискальной службе области напоминают, что согласно нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  ндс, налоговая, харьков, компенсация, декларация, рекорд, сумма
 
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