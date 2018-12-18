Харьковским плательщикам компенсирована рекордная сумма НДС

В ноябре 2018, без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено - 127,0 млн.грн. налога.
ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что в течение января - ноября текущего года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено – 1 миллиард 647 млн. грн. налога на добавленную стоимость.
Указанная сумма на 36% или на 594,1 млн.грн. превышает соответствующий показатель прошлого года.
В ноябре 2018 без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено - 127,0 млн.грн. НДС.
По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.
В фискальной службе области напоминают, что согласно нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: