19.12.2018 16:45

Харьковские эксперты советуют, как не отравиться новогодней «шубой»

ГП «Харьковстандартметрология» провело потребительскую экспертизу рыбных пресервов.



// facebook

Прилавки современных магазинов изобилуют товарами. Среди гастрономического разнообразия нам встречаются прозрачные герметичные упаковки с кусочками рыбы или морепродуктов. По своим потребительским свойствам пресервы очень близки к бочковых соленых, пряных и маринованных рыб.

Гастрономические свойства рыбных пресервов, по сравнению с соленой рыбой выше, что объясняется более широким рецептурным составом пряностей.

Культура торговли рыбными пресервами также выше. Рыбные пресервы пользуются широкой популярностью среди потребителей за удобную упаковку и огромный выбор.

Чем же отличаются консервы от пресервов ?

Способ обработки тушки, добавление рассола, соуса, специй и герметичность тары - характеристики, делают пресервы похожими на консервов. Отличают эти категории продукии два важных фактора: вкус и технология приготовления. Для консервов обязательное условие - термическая обработка сырья методом стерилизации при высоких температурных режимах. За счет такой обработки консервы имеют длительный срок хранения (2-3 года). Пресервы - продукты, которые не поддаются стерилизации. Это способствует сохранению в них белков, витаминов, минеральных веществ. Но с другой стороны чтобы обеспечить сохранность пресервов в течение указанного срока, при их изготовлении применяют консерванты-антисептики.

Чаще всего наши соотечественники предпочитают пресервов из сельди. Поэтому для проведения потребительской экспертизы в торговых сетях города Харькова были закуплены пресервы из сельди различных производителей Украины и Республики Беларусь. А именно:

Пресервы. Сельдь в масле «по-скандинавски» ТМ «NORVEN» ООО «Юниверсал Фиш Компани»;

Пресервы. Сельдь в масле (филе, кусочки) ТМ «fish king» ФЛП Кульомза Р.М;

Пресервы из рыбы. Сельдь слабо соленая. Кусочки в масле ТМ «Водный мир» ООО «Аквафрост»;

Пресервы. Сельдь филе-кусочки подкопченные в масле ТМ «flagman» ООО «ФЛАГМАН СИФУД»;

Пресервы. Сельдь в масле с душистыми специями, филе ТМ «Veladis» ООО «Ларан-07»;

Пресервы. Сельдь в масле. Филе, кусочки ТМ «Bomonq» ООО «Вомонд»;

Пресервы. Сельдь слабосоленая филе-кусочки в масле ТМ «K. I. T. »ООО ПКП« K. I. T. LTD »;

Филе сельди деликатесное "Матиас" оригинальное ТМ «Санта Бремор» СП «Санта Бремор» ООО

Качество пресервов проверили по органолептическим показателям, содержанию консервантов, показателями микробиологической безопасности, а также по качеству упаковки и маркировки. Необходимо отметить, что все образцы изготовлены в соответствии с требованиями технических условий предпринимателей производителей. В то же время, с января 2017 года, вступил в силу государственный стандарт ГСТУ 8095: 2015 «Пресервы рыбные. Сельди специального и пряного соления. Технические условия ». Закупленые образцы продукции проверили именно на соответствие ГСТУ 8095: 2015.

Качественные рыбные пресервы имеют приятный, свойственный зрелом сельди вкус и запах, с ароматом внесенных пряностей. Консистенция мяса рыбы ─ нежная, сочная. Поверхность рыбы чистая, целая, с выделенным жиром, в пресервах пряного соления ─ с пряностями. Заливка жидкая, может быть желеобразная, при условии приятного аромата, присущего зрелом сельди. Порядок заключения филе рыбы в металлические или полимерные банки ─ взаимно перекрещивающимися рядами, внешней стороной до донышка и крышки банки. Наличие посторонних примесей не разрешена. Может быть незначительный налет белкового происхождения на поверхности рыбы.

По результатам проведенной экспертизы все образцы соответствовали требованиям по органолептическим показателям (внешний вид рыбы, вкус и запах, порядок закладки рыбы).

Но, в пресервах ТМ « fish king»Производства ЧП Кульомза Р.М. и ТМ «K.I.T.»Производства ООО ПКП«K.I.T.LTD» установлены нарушения микробиологических показателей продукции.

В пресервах ТМ « fish king » обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а продукция ТМ «K.I.T.» содержала завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Следует отметить, что употребление такой продукции может привести к дисбактериоз и расстройств пищеварения.

Для предотвращения развития микроорганизмов в пресервах, при производстве разрешено использовать консерванты. Одним из самых популярных среди производителей пресервов консервантов является бензоат натрия.

Поскольку он как-то вредное для организма человека, особенно детского, его содержание ограничивается. Государственным стандартом ГСТУ 8095: 2015 предусмотрено, что содержание бензоата натрия не должен превышать 0,1%.

Проверка в лаборатории ГП «Харьковстандартметрология» доказала, что количество бензоата натрия Е211 в одном из протестированных образцов не превысила максимально допустимый уровень.

Кроме того, на потребительской маркировке пресервов 4 производителей был заявлен еще один консервант ─ сорбат калия Е 200, содержание которого также проверили.

Лабораторные исследования подтвердили его наличие в образцах, где он был заявлен на маркировке в количестве, не превышала допустимые уровни.

Необходимо отметить, что в качестве консерванта требованиями ГСТУ 8095 допускается применение только бензоата натрия. В то же время, требованиями Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о пищевых добавках №1333 / 2008 от 16 декабря 2008 предусмотрено их сочетание консервантов ─ и бензоата натрия и сорбата калия как отдельно, так и в сочетании.

Экспертизой были установлены замечания по маркировке продукции ТМ «NORVEN» и ТМ «Водный мир».

Первый производитель не указал в названии продукции ее вид ─ «пресервы», что предусмотрено требованиями ГСТУ 8095: 2015. А продукция ТМ «Водный мир», при наличии всей обязательной информации, имела замечания относительно качества нанесения маркировки. В частности, часть реквизитов является труднодоступной для чтения. Таким образом, потребитель не может получить информацию о пищевой продукт, чем нарушаются требования Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.

Подводя итоги потребительской экспертизы, генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» В. А. Величко отметил, что среди производителей рыбных пресервов не нашлось таких , которые изготавливают продукцию в соответствии с государственным стандартом, поскольку вся проверенная продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями.

Действительно, согласно действующему законодательству, производители имеют право выбирать, по какому документу им работать: по техническим условиям или ГОСТу. Это и есть «добровольностью применения стандартов», но не следует забывать, что с выходом нового государственного стандарта предприниматели производители обязаны своевременно внести изменения в собственные технические условия по для приведения их к общим требованиям ГСТУ 8095: 2015.

Результаты экспертизы пресервов приведены в таблице