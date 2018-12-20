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20.12.2018  14:51   

Харьков налаживает сотрудничество с Монако

Харьковский горсовет планирует начать сотрудничество с правительством Княжества Монако в сфере развития инновационных и стартап-проектов.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. 
 
18 декабря она приняла участие в церемонии вручения предпринимательских наград «Trophees de l'entrepreneuriat», которая прошла в Монако под патронатом принца Альберта II.
 
В ходе визита Виктория Грецкая-Миргородская обсудила с главой правительства княжества Стефаном Валери сотрудничество в сфере развития инновационных проектов и стартапов. Также представители горсовета посетили стартап-центр «Monacotech». Во время встречи участники поделились опытом работы со стартапами в Монако и Харькове и обсудили стратегию развития стартап-движения в городе. 
 
Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что директор стартап-центра «Monacotech» Фабрис Марке выразил желание принять участие в развитии стартап-движения в Харькове.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сотрудничество с монако, харьков
 
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