Харьков налаживает сотрудничество с Монако

Харьковский горсовет планирует начать сотрудничество с правительством Княжества Монако в сфере развития инновационных и стартап-проектов.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
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