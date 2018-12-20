20.12.2018 14:51

Харьков налаживает сотрудничество с Монако

Харьковский горсовет планирует начать сотрудничество с правительством Княжества Монако в сфере развития инновационных и стартап-проектов.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

18 декабря она приняла участие в церемонии вручения предпринимательских наград «Trophees de l'entrepreneuriat», которая прошла в Монако под патронатом принца Альберта II.

В ходе визита Виктория Грецкая-Миргородская обсудила с главой правительства княжества Стефаном Валери сотрудничество в сфере развития инновационных проектов и стартапов. Также представители горсовета посетили стартап-центр «Monacotech». Во время встречи участники поделились опытом работы со стартапами в Монако и Харькове и обсудили стратегию развития стартап-движения в городе.

Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что директор стартап-центра «Monacotech» Фабрис Марке выразил желание принять участие в развитии стартап-движения в Харькове.