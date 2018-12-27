27.12.2018 17:18

Зима поставила машины харьковчан «на прикол» - АЗС подвели предварительные итоги года (инфографика)

Харьковские АЗС фиксируют выход из ценового пике на топливо и стабильный рост спроса на газ



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В Харькове и области в 2018 г. сеть АЗС насчитывала 508 единиц, из них 15 - АГНКС.

С января по декабрь было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 491,2 млн.грн, из которой 216,3 млн.грн (44%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина

Значительные колебания цен на дизель позволили этому виду продаж преодолеть «психологическую» отметку 30,4% доли рынка и составить 149,1 млн.грн.

Каждая четвертая гривна зарабатывалась заправщиками от продажи пропана и бутана сжиженных - 121,2 млн.грн (24,7%)

И на 4,6 млн. грн (0,9% рынка) на заправках «поживились» от продажи сжиженного природного газа (метана).

Если рост цен на бензин существенно ограничил данный сегмент в натуральном выражении, то за счет активного завоза дизельных машин в регион, стремительно дрожание этого вида топлива практически не отобразился. Так что владельцам «дизелей» в новом году реально могут подложить еще одну «ценовую свинью».

Вот на ком абсолютно не сказались ценовые качели – так это на объемах продаж газа. Автомобилисты Харькова обеспечили рост валовых продаж этого рынка почти на 19,3%.

На инфографике показаны среднице цены на различные види топлива на харьковских АЗС и АГНКС до и после ценового прыжка последних месяцев.